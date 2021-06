Bibliotek bliver ungdomsboliger og café

- Jeg vil gerne have, at der er noget pænt i bybilledet, så jeg vil rive bygningen ned og bygge nyt. Øverst vil jeg lave ungdomsboliger, for her i Hørve synes jeg ikke, der er nogen boliger jeg selv ville sende mine børn ud at bo i. Og så en café i stueplan, siger Peter Bøgelund, der gerne hører fra folk med lyst og evner til at drive en café.