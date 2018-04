Besparelser, men mere service

Byrådets gruppeformænd mødes mandag for at diskutere fremtidens busbehov i kommunen. Politikerne skal fra 2019 spare to mio. kr. årligt på busdirften, og en konsulentrapport anbefaler blandt andet, at to ruter slås sammen, og at en rute omdannes til en skolebusrute.

- Der er stor veneration blandt gruppeformændene for at give borgerne en bedre betjening ved at sænke prisen på Flextur. Vi tror på, at mange vil være interesserede i at benytte sig af muligheden for at blive kørt fra hjemmeadressen til kantstenen, hvor man skal hen. Det er et rigtig godt alternativ til tomme busser, siger Thomas Adelskov, som fortsætter: