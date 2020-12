Beboerne på plejecenter Bakkegården, i Hørve, må ikke længere få besøg. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet efter at to beboere er blevet testet positive med covid-19. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Besøgsforbud på et af kommunens største plejecentre

Odsherred - 22. december 2020 kl. 12:53 Af Martin Hoffmann Kønig

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et øjeblikkeligt, men midlertidigt, påbud om at forbyde besøgendes adgang til plejecenter Bakkegården, i Hørve.

Besøgsforbuddet kommer efter, at der er konstateret to smittede beboere, og betyder, at beboerne på plejecentret ikke længere har mulighed for at få besøg med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, der ligger på plejecentrets område.

Besøgsforbuddet gælder også adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, cafe eller dagcenter.

Pårørende til en tidligere beboer, der er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på plejecentrets område for at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.

Borgmester Thomas Adelskov (S) fortæller, at kommunen er gået i gang med at informere pårørende om forbuddet, som han er meget ærgerlig over.

»Vi har fået et påbud, og det overholder vi naturligvis, men for pokker, det her kommer på det værst tænkelige tidspunkt på året. Jeg er så ked af, at det kommer til at betyde at beboerne må undvære besøg i juledagene. Det er meget trist,« siger han.

Det er endnu ikke klart, hvornår påbuddet ophæves.