Besøgsforbud efter smitteudbrud

Det er slut med at besøge beboerne på Sejrsbo, Odsherred kommunes rehabiliteringspladser i Højby.

Efter et konstateret covid udbrud blandt beboere og personale har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt kommunen midlertidigt at lukke ned for besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra nærmeste pårørende.