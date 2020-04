Besøg skal retur på plejecentrene

Siden den 11.marts har der været besøgsforbud på kommunens plejecentre, men nu skal der være mulighed for udendørsbesøg. Det har direktøren på velfærdsområdet skrevet til byrådets politikere, og målet er klart. Det skal være muligt for ægtefæller og andre nære relationer, at genoptage kontakten med deres pårørende på plejecentrene.