Besøg af statsministeren: Eleverne spurgte lidt om mink

Odsherred - 14. april 2021 kl. 21:28 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

To tidligere elever, Sune Stab Kristensen og Anna Ulrikke Kristoffersen, fungerede som værter for Mette Frederiksen under onsdagens besøg på Vallekilde Højskole. De fik først mandag besked om, at de skulle være værter for statsministeren.

- Det var sjovt. Hun var meget diplomatisk og menneskelig, siger Sune Stab Kristensen, da han sammen med sin medvært puster ud på trappen foran højskolen, da de mørke biler er kørt igen.

- Det virkede ikke som et PR-stunt. Hun ville bare gerne snakke med de unge, og høre om vores syn på genåbning og vores mentale helbred efter nedlukningen, siger Anna Ulrikke Kristoffersen.

De to tidligere elever hjælper med undervisningen på skolens nuværende mediehold, og her var der stor spørgelyst til statsministeren.

- Der blev spurgt om meget. Om de danske børn i flygtningelejre i Syrien, og hvorfor de ikke kan komme hjem til Danmark. Og så blev der også spurgt lidt om mink. Om hun havde fortrudt sin beslutning om at minkene skulle aflives og den store erstatning til minkavlerne. Det har hun ikke, fortæller Anna Ulrikke Kristoffersen.

De to værter er enige om, at besøget har været et positivt pust til højskolen midt i en tid, hvor de kun ganske forsigtigt har kunne tage hul på genåbningen.

- Det kan være svært at navigere rundt i alle de retningslinjer, og der er mange restriktioner med begrænset samvær, som gør, at højskolelevet ikke er, hvad det har været. Derfor er det også meget positivt, at vi pludselig kan føle os hørt som højskoleelever, når statsministeren kommer forbi, og lytter på os, siger Sune Stab Kristensen.

