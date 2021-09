Beskylder medarbejdere for ulovlig arbejdsnedlæggelse, fordi de er syge

I går blev hun af fagbevægelsens hovedorganisation bedt om, at opfordre sine medlemmer til at møde på arbejde.

Men efter en personlig snak med hver enkelt er hun overbevist om, at der ikke er tale om en arbejdsnedlæggelse, men om, at medlemmerne er reelt syge, nogle angiver dårlige arbvejdsvilkår i hjemmeplejen som årsag til deres sygdom, og Jutta Larsen regner med, at sagen bliver behandlet i Arbejdsretten allerede i morgen.

Formanden for kommunens social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF), er her til eftermiddag ikke orienteret om sagen, men han slår fast, at hvis medarbejderne i hjemmeplejen bliver syge af at passe deres arbejde, så er det noget politikerne har et medansvar for, og skal se på.