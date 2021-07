Bertha er elevatorkrabbe i havnen

Bertha fortæller sine små krabbebørn om, hvordan det er at være elevatorkrabbe, og at de ikke skal være bange for at blive fanget af børnene og hældt i en spand vand, for de sættes altid fri igen. Dog først efter at de ofte har måttet deltage i et krabbevæddeløb, hvor børnene konkurrerer om at lige præcist deres krabber er hurtigst til at finde ned i vandet igen. For senere at blive fanget - igen og igen.