Berømt vandrehjem er blevet solgt

Jens Nielsen er godt kendt med området, faktisk er han nabo til vandrehjemsbygningen idet hans store have støder op til den næsten lige så store vandrehjemshave. Når han ikke bor i sit hjem i Charlottenlund, så bor han cirka 100 dage om året i en statelig 18 værelsers ejendom fra 1950 på Annebjerg Stræde, der fungerer som hans sommerhus, og selvom han kun har få planer med sit nyindkøb, så garanterer han, at han vil sørge for at det bliver holdt i sin oprindelige stil.

Bekymret for rockere

Jens Nielsen slår fast, at han havde en reel bekymring for, at det statelige hus kunne blive opkøbt af rockere eller blive omdannet til en larmende jazzklub, og at han er glad for, at han fik muligheden for at købe bygningen af Freja Ejendomme, der har haft det til salg for Naturstyrelsen.

En enkel plan har han dog, og det er at hjælpe sin gode ven Jørgen Stoltz, der driver Det Vilde Køkken i Klint, og som til tider har brug for mere plads til selskaber eller udendørs events.

I denne tid er det dog ikke nye planer, der står øverst på Jørgen Stoltz ønskeseddel.

"Det er vores drøm på sigt, men lige nu har vi meget travlt med at holde det Vilde Køkken på ret kurs. Vi har god succes med at levere mad ud af huset for at holde udgifterne nede mens krisen står på, så fremtiden er svær at sætte ord på lige nu," siger han til dagbladet Nordvestnyt.