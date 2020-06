Vig Tuskemarked har måske alligevel en mulighed for at åbne på lørdag, men først skal der komme positive meldinger fra Rigspolitiet.

Berømt tuskemarked kan blive reddet af juristerne

For i forlængelse af den seneste åbning af samfundet, hvor forsamlingsforbuddet per idag er hævet til 50 personer, og en række indendørs aktiviteter har fået ok til åbning, kan der være muligheder for Vig Tuskemarked.