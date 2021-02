Bente går på efterløn efter 21 år i Odsherreds biblioteker og kulturhuse

Et kendt ansigt i Odsherreds biblioteker og kulturhuse, Bente Nørhede, som i de senere år har været kulturmedarbejder og har dannet kultur-team med Lisbet Obel, stopper 1. marts for at gå på efterløn efter 21 år i Odsherreds biblioteker og kulturhuse.