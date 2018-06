Se billedserie Deltagerne i borgermødet om bredbånd på Egebjerghalvøen er ved at finde deres pladser. Uvidende om, hvilken overraskelse, de skulle få kort tid efter. Foto: Jesper Danscher

Benspænd for hurtig fiberbredbånd

Odsherred - 06. juni 2018 kl. 21:53 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det der skulle have været et møde onsdag aften i Egebjerg Forsamlingshus om, hvordan man etablere hurtigt fiberbredbånd på Egebjerghalvøen, endte med at blive starten på en ny »andelsbevægelse«.

- Jeg må desværre fortælle jer, at jeres projekt i Unnerud - Bøsserup huse ikke kan blive etableret foreløbig kunne projektkonsulent fra Fibia Brian Guldberg Hinrichsen fortælle to måbende bredbåndsambassadører fra de to byer, Thomas Knygberg og Lena Faurschou.

Mødet var da allerede godt i gang, og flere kommende projektområder var blevet udpeget.

Næste skridt skulle så være, at der skulle udpeges ambassadører fra disse områder.

Ambassadører, der skulle gå rundt til naboerne og få dem med på et fiberprojekt under Fibias vinger.

Og ikke alene kom meddelelsen om, at projektet ikke var godkendt af Fibias ledelse, med den konsekvens, at der ikke kunne sættes tid på, hvornår det kunne i gang.

Alternativet var at lave et projekt som man så søgte penge til gennem Statens Bredbåndspulje.

Men der er lige det problem med Statens Bredbåndspulje, at hvor det koster 2.000 kroner at blive tilsluttet fiberbredbånd i Fibiaprojekterne, så er indgangsbilletten til den enkelte husstand under Statens Bredbåndspulje sat op til 4.000 kroner.