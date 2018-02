Benny er ny forpagter i Café Solvogn

- Det var min kone Lisbeth, der foreslog, at caféen her i Odsherred Golfklub skulle tage navneforandring fra Fru Hansen til Café Solvogn, fortæller Benny Knudsen, der er den nye forpagter.

- Jeg fylder 60 i år og derfor synes jeg, det var på tide at prøve noget andet, før jeg stopper med at arbejde.

Caféen holder åben hver dag fra kl. 12 og Benny Knudsen pointerer, at alle er velkomne til at bruge caféen, at den ikke er forbeholdt golfklubbens medlemmer, og at man heller ikke behøver at være spor interesseret i golf.