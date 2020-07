Teaterchef Simon Vagn Jensen ved fejringen af den første kontrakt i slutningen af januar. Dennegang bliver der ingen fejring, før byggeriet er godt i gang. - Vi vil først være helt trygge ved, at nu kører det, før vi går ud og markerer noget officielt, siger Simon Vagn Jensen. Foto: Per Christensen

Belært af fortiden: Ingen bobler og skål-taler, før byggeriet er i gang

- Det skulle jo nødigt blive en vandrehistorie det her, så set i lyset af den uheldige start ved sidste licitation har vi valgt at vente med at fejre den nye kontrakt og med at holde første spadestik til ind i august, siger Simon Vagn Jensen, direktør for Bygningsfonden Odsherred Teater og leder af teatret.