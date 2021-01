Se billedserie Charlotte Andersen er erklæret svært hjerneskadet som følge af en allergisk reaktion på en vaccine. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Bekymret mor har nu fået svar om vaccine Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymret mor har nu fået svar om vaccine

Odsherred - 23. januar 2021 kl. 06:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Bodil Olsen i Hørve er mor til datteren Charlotte på 20 år, der som ganske lille fik en livstruende allergisk reaktion, såkaldt anafylaksi, da datteren fik en ellers harmløs 5-måneders vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion. Den allergiske reaktion kom fire timer efter vaccinen, hvor datteren fik sit første af mange epileptiske anfald. Datteren er i dag erklæret svært hjerneskadet som følge af vaccinen. Nordvestnyt har tidligere skrevet om Bodil Andersen tvivl om, hvorvidt der er risiko for yderligere allergiske reaktioner, hvis hun lader datteren vaccinere mod Covid-19. Bodil Andersen har i første omgang været på en rundtur hos sundhedsfaglige instanser og læger, inklusiv familiens praktiserende læge, som afviste at svare, men bad hende spørge et andet sted.

- Men nu har jeg endelig fået et svar, jeg kan bruge til noget, siger Bodil Andersen.

Øget risiko for allergisk rektion Svaret er kommet fra direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, der normalt er fast inventar i ekspert-panelet på corona-pressemøderne i Statsministeriet. I en personlig mail til Bodil Andersen giver Thomas Senderovitz hende ret i, at det er en vanskelig beslutning, hun står med, fordi der er tale om en ny vaccine, der ikke har lighedspunkter med den vaccine, der oprindeligt udløste en anafylaktisk reaktion hos datteren.

- Dog kan jeg oplyse, at der er tidlig viden, der tyder på en noget øget risiko for anafylaksi med den første vaccine mod Covid-19, Comirnaty, end man umiddelbart havde forventet. Det er dog for tidligt at sige, om de næstfølgende vacciner har samme risiko, skriver han.

Skal selv træffe beslutning om vaccine Thomas Senderovitz understreger i sit svar også, at beslutningen, om risikoen for en eventuel ny bivirkning (anafylaksi) er større for datteren end et eventuelt sygdomsforløb med Covid-19, skal træffes af Bodil Andersen, som datterens værge, og hendes læger.

- Den beslutning kan Lægemiddelstyrelsen ikke træffe, skriver Thomas Senderovitz.

Bodil Andersen er glad for at få et svar fra en så lægefagligt kompetent person.

- Jeg har fået ret i, at det er forbundet med en øget risiko at vaccinere Charlotte på grund af hendes tidligere sygdomsforløb. Den endelige afgørelse hviler stadig på mine og Charlottes fars skuldre, men nu har vi fakta at tage med i vores overvejelser, så vi ikke bare skal slå plat og krone om vores datters liv, siger Bodil Andersen.

relaterede links