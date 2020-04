Bekymret mands-kor: Udsigt til kæmpe smitte-risiko

Mandskoret Højby Drengekor i Odsherred har for længe siden takket ja til invitationen til den internationale »Choir Festival Alta Pusteria« 24.-28. juni i den naturskønne dal Val Pusteria i Sydtyrol.

Et skisportsområde mellem Bruneck i Norditalien og Sillian i Østrig, omgivet af en malerisk udsigt til de sydtyrolske Alper.

- Vi skal efter planen flyve fra København til Bergamo-lufthavnen ved Milano i Lombardiet, der jo er epicenter for det italienske corona-udbrud og aller-hårdest ramt. Fra Bergamo skal vi skifte til bus og køre fire-fem timer til Val Pusteria. Busserne kører rundt mellem alpehytter og hoteller og afhenter korene. Der vil være højrisiko for smitte, siger Hans Raunsø.

- Jeg har været i kontakt med lederen og direktøren for festivalen, og de beslutter på et møde 30. april, om festivalen skal gennemføres. Jeg går ud fra, at der kommer en afmelding fra dem, siger Hans Raunsø.