Bekymrende tal: Flere unge uden job eller uddannelse

Børne- og uddannelsesudvalget havde på sit møde tirsdag de nye tal til behandling. Formand for udvalget, Søren With (S), deler Hanne Pigonskas bekymring, men mener, de mange inaktive unge kan hænge sammen med, at der er for få unge til de mange nye erhvervsuddannelser, som tilbydes i Odsherred.

- Men vi skal i udvalget have set nærmere på, hvorfor det kniber med at fastholde de mange unge, som begynder på en erhvervsuddannelse, siger Søren With.

- Jeg ved godt, at der ikke er meget af det på landsplan, men hvis det er en god ordning for Odsherreds unge, så må vi da skubbe det i gang. Det giver dem en mulighed for at få et tilhørsforhold til en arbejdsplads. Jeg bliver så træt af ligegyldige indsatser for de unge, som ikke virker. Hvis vi har 15 procent uden for uddannelse- og arbejdsmarkedet, så har vi tabt for mange på gulvet, siger Hanne Pigonska.