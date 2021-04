Se billedserie Borgerservice-leder Jesper Bertelsen, her ved indgangen til Borgerservice på et tomt bibliotek i Nykøbing, er bekymret over udsigten til brug af coronapas som adgang til bibliotekerne. Foto: Stefan Andreasen

Bekymrede over vaccinepas: Hotline til borgerservice er rødglødende

Odsherred - 08. april 2021 kl. 06:30 Af Stefan Andreasen

Efter påske er nødberedskabs-telefonen til Borgerservice på Odsherreds biblioteker blevet lagt ned af borgere, der er bekymrede for brugen af coronapas, blandt andet hvis det også skal indføres på bibliotekerne.

Det oplyser borgerservice- og biblioteksleder Jesper Bertelsen.

Borgerservice på bibliotekerne i Asnæs og Nykøbing kører i nødberedskab under nedlukningen og har kun åbent for telefonhenvendelser og - efter visitation - enkelte fysiske møder om akutte sager - efter den gradvise genoplukning efter påske og indførelse af coronapas er borgerservice-telefonen blevet bestormet.

- Telefon-linien har været rødglødende. Den har været lagt ned af borgere, der er i tvivl om, hvordan det nu er med det coronapas; hvordan man skal gøre. Om der også skal bruges coronapas for at komme på bibliotekerne? siger Jesper Bertelsen.

Under nedlukningen af bidliotekerne skal borgere, der vil i kontakt med det nødberedskabs-ramte Borgerservice, ringe til en hotline-telefon, blandt andet for at blive visiteret i forhold til at få en tid til fysisk fremmøde, for eksempel til fornyelse af NemID.

Men hotlinen har efter påske været lagt ned i en sådan grad, at det har været nødvendigt at indkalde alt disponibelt mandskab til at sidde ved telefonerne, oplyser Jesper Bertelsen.

- Og sådan vil det formentlig fortsætte, indtil der er afklaring på alt det med coronapas. Der er virkelig pres på vores telefoner - chefen har også siddet ved telefonen, fortæller Jesper Bertelsen, der på den måde direkte har mærket presset fra frustrerede og bekymrede borgere.

- Folk er bange for, at de fremover skal vise coronapas for at komme på bibliotekerne. Og desværre ser det ud til, at der kommer en form for coronapas, som man skal vise for at komme ind.

Vil begrænse borgere - Jeg er bange for, at det vil begrænse folk i at komme på biblioteket, hvis de skal kunne fremvise coronapas. Jeg er ked af det, men det ser ud til, at det er den vej, vi skal, og at vi kommer til at indrette os efter det, siger Jesper Bertelsen.

- Borgerne savner virkelig at gå på biblioteket, men for nogle af dem vil det helt klart blive en meget stor udfordring at skulle sørge for et opdateret coronapas.

- Og i forhold til Borgerservice kan det jo ikke være meningen at kræve et coronapas som adgang, hvis man for eksempel er kommet for at få løst problemer med sin NemID. Der må findes nogle andre løsninger også, mener Jesper Bertelsen.

Han oplyser, at indførelsen af coronapas har betydet, at der er kommet ekstra pres på de fysiske tider i Borgerservice, blandt andet til borgere, der har problemer med deres NemID og digital signatur.