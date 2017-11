Søren Olsen fra Røde Kors. Foto: Jesper Danscher Foto: Jesper Danscher

Send til din ven. X Artiklen: Behovet for julehjælp er steget i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Behovet for julehjælp er steget i år

Odsherred - 29. november 2017 kl. 06:10 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røde Kors' lokalafdelinger på Sjælland oplever, at flere familier har svært ved at klare julen uden en ekstraordinær håndsrækning. Røde Kors regner med at uddele julehjælp til flere familier i år end sidste år.

Søren Olsen er ansvarlig for Røde Kors' julehjælp i Odsherred Kommune, og han er glad for igen i år at kunne hjælpe de børnefamilier, der trænger mest op til jul. Julehjælpen er med til at forhindre, at børnene føler sig udenfor i julemåneden, hvor snakken om adventsgaver, pebernødder og julefejring fylder meget i skolen.

- Den kurv redder deres jul, for der er alt, hvad de skal bruge, i den. Når vi ringer rundt til folk for at fortælle dem, at de får en kurv, så bliver de meget glade. Når jeg har en enlig, ung mor i røret, der græder og ikke ved, hvordan hun skal takke en, så er det hele arbejdet værd, fortæller Søren Olsen, som har været med til at uddele julehjælp i mere end syv år.

I Odsherred Kommune samler de frivillige penge ind fra det lokale erhvervsliv til 140 julekurve. Derudover ønsker de at dele yderligere 60 gavekort ud.

Gennem de seneste år er behovet for julehjælp fra Røde Kors steget støt. Sidste år gav Røde Kors julehjælp til 10.000 familier over hele landet, og i år forventer Røde Kors på landsplan at hjælpe mindst 11.000 familier. 1700 af dem er i Region Sjælland.

- Jeg synes, jeg får flere henvendelser, end jeg plejer. Og de kommer tidligere på året, siger Søren Olsen.