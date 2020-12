Odshereds borgmester Thomas Adelskov var forsigtigt optimistisk, da han præsenterede de seneste corona tal for byrådet.Foto: Per Christensen

Behersket positiv corona situation

Byrådsmedlem Vagn Ytte Larsen (S) var den første til at tage ordet, da byrådet her til aften holdt virtuelt byrådsmøde, men da det var borgmester Thomas Adelskov (S), der puslede med mikrofonen, var mødet klar til at gå i gang, og som en start var det en behersket borgmester, der kunne slå fast, at stigningen i antal corona smittede i Odsherred Kommune er fladet en anelse ud