Begynder forsøg med aftenåbent på populær genbrugsstation

Erhvervsaffald skal der nemlig betales for at komme af med, men man kan blive fritaget, hvis der er tale om privat affald. i så fald må man hive fat i en genbrugsvejleder på pladsen i den bemandede åbningstid.

Forventningen er, at pladsen er klar til aftenbesøg fra mandag den 1. marts 2021. Men frosten i uge 7 gav lidt problemer med at grave i jorden, så åbningen kan blive et par dage forsinket, lyder meldingen fra kommunen, der opfordrer folk til at orientere sig på hjemmesiden.