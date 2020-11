Bent Greve er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv her på RUC i Roskilde. Foto: Thomas Olsen

Begrænset hvor mange der skifter spor midt i livet

Bent Greve, der er professor på institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC, oplever, at det er de færreste, der skifter spor sent i livet.

- Jeg oplever ikke, at der er mange, som tager skridtet og skifter spor midt i livet. Men jeg er på den anden side ikke i tvivl om, at flere vil blive tvunget ud i at skifte spor, fordi ens arbejds plads for eksempel bliver overflødiggjort af den tekniske udvikling, siger Bent Greve og tilføjer:

- 50-55-årig og skal i gang med en ny uddannelse, kan økonomisk være svært.