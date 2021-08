Begmand til administrationen: Demensindsatsen bliver i Vig

Plejecenter Baeshøjgård skal også i fremtiden huse den kommunale demensindsats i Odsherred Kommune. Foto: Preben Moth

Odsherred - 19. august 2021 kl. 06:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Demensindsatsen i Odsherred Kommune var planlagt til at blive flyttet fra plejecenter Baeshøjgård, i Vig, til plejecenter Solvognen, i Højby, for sådan mente den kommunale administration at det ville være bedst.

De var bekymrede for, at indsatsen, de blandt andet består af et daghjem for demensramte, blev alt for forstyrret af larm på Baeshøjgård.

En beslutning, de har mødt stor modstand hos primært pårørendeforeningen Livsgnisten, og politikere fra SF og V.

En flytning kan være helt ok, lød det dog fra et politisk flertal i social- og forebyggelsesudvalget, men byrådet sendte senere sagen retur til udvalgsbehandling onsdag aften, og da man denne gang gav sig tid til at høre pårørendeforeningen Livsgnisten, kommunens ældre- samt handicapråd, der alle frarådede en flytning, fik det indflydelse.

Ifølge formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), gjorde de nye høringssvar indtryk på politikerne.

»Et stærkt argument fra handicaprådet var, at »en flytning vil ødelægge alt for meget af det vigtige samarbejde, der er mellem de pårørende opg de ansatte, der arbejder med demente i daghjemmet. Beslutningen i udvalget blev at bevare stedet og skabe de nødvendige nyindretninger i plejecentrets østfløj, og ligeledes traf udvalget beslutning om at arbejde for et fremtidssikret projekt med et demenshus,« siger han.