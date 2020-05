Se billedserie Kransenedlæggelse ved de ukendtes grav ved Hørve kirke.

Send til din ven. X Artiklen: Befrielsen blev markeret trods coronakrise Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Befrielsen blev markeret trods coronakrise

Odsherred - 06. maj 2020 kl. 08:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lærke letted og solen brød gennem skyerne, da en lille sluttet flok tirsdag formiddag mødtes ved 5. maj-stenen i Hørve, for at markere 75-årsdagen for Danmarks befrielse og ære de lokale mænd og kvinder, som kæmpede i modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig.

Få deltagere og stor afstand Der var oprindeligt planlagt et noget større program med gudstjeneste, fakkeltog, udstilling, fællessang og kransenedlæggelser, men da corona satte ind og forsamlingsforbuddet aflyste det store arrangement, besluttede ti foreninger i Hørve, at holde fast i markeringen af dagen med kransenedlæggelser – dog i en noget mindre målestok og med god afstand.

- Vi er ikke flere end ti deltagere, og vi giver ikke hånd, fastslår Jens Lundgaard, der som formand for Vallekilde-Hørve kultur- og idrætscenter lagde den første krans ved 5. maj-stenen ved idrætscentret i Hørve.

Hørve og omegn var aktiv i modstandsbevægelsen med ikke færre end 80 aktive medlemmer.

- Mange af dem ligger på de kirkegårde, vi besøger i dag, siger Jens Lundgaard.

Børn af frihedskæmpere Der var da også flere af deltagerne ved dagens kransenedlæggelse, som var børn af frihedskæmpere.

- Min far deltog i modstandsbevægelsen på Midtsjælland. Det var farligt, og en enkelt gang oplevede de, at tyskerne besatte huset derhjemme. Mine forældre slap, og min mor vidste ikke noget om min fars aktiviteter i modstandsbevægelsen, før efter krigen, fortæller Vagn Jensen fra Hørve.

Jens Lundgaards far og tre af hans farbrødre var også i aktive i modstandsbevægelsen. Derfor betyder befrielsesdagen noget særligt for ham.

Tyskerne vendte på gårdspladsen - Mine forældre boede på Lundgaard, hvor Hørve-Værslev-banen gik over deres jord. Modstandsbevægelsen havde sprængt en jernbaneviadukt på banen, og min far og mor har tit fortalt historien om, hvordan de så tyskerne komme kørende ned ad vejen mod gården. De troede, at nu var det nu, og krammede deres to små børn. Men tyskerne skulle bare ind og vende på gårdspladsen, og kørte videre igen, fortæller en rørt Jens Lundgaard.

Deltagerne fortsatte videre til Hørve Kirke, og derefter til Korskirken i Vallekilde. Dagens sidste krans blev lagt ved de ukendtes grav ved Vallekilde Kirke, hvor udsigten over de gule rapsmarker på Lammefjorden, bedeslag fra kirkens fredsklokke og lærkesangen udgjorde et smukt punktum for dagens mindehøjtidelighed.