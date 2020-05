Beep beep yeah - Beatles-koncert med bil-horn

- Hvordan får man skabt live-stemning og fællesskab, når vi på en måde står og spiller for os selv, og publikum sidder nede for sig selv og hører os i radioen. Det bliver en udfordring, siger John Larsen, frontmand i Nice Guys.

Han er næsten sikker på, at »Drive My Car« kommer med.

- Den ligger lige til højrebenet, så jeg vil prøve at få den med på listen, når vi skal øve i denne uge. Det er et fedt nummer med mulighed for, at publikum kan være med på bilhorn på »beep beep'm beep beep yeah«.

- For os er det her ikke bare en gimmick. Det er et meningsfuldt initiativ i en svær tid, hvor vi skal finde nye former for samvær omkring kultur og idræt. Vi glæder os til at spille, siger John Larsen.