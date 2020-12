Bedre træningsfaciliteter til heste

Der blæste en bidende kold vind hen over bakken ved Odsherreds Rideklubs ridehus på Nykøbing-Slagelsevej ved Hønsinge fredag formiddag. To store gravemaskiner stod klar til at jævne bakken ud. Byrådsmedlem Felex Pedersen (S) havde trukket kasketten ekstra godt ned i panden, for det var ham, der skulle foretage det første spadestik med den forsølvede spade, som var blevet indkøbt til lejligheden. Rideklubben udvider faciliteterne med en såkaldt ovalbane. Et indhegnet ridespor med en omkreds på 250 meter, som især islandske heste er glade for, at kunne løbe stærkt på.