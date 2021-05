Løsgænger Leif Egholm glædede sig over at få en status på budgetforliget. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Bedre styr på de politiske aftaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre styr på de politiske aftaler

Odsherred - 27. maj 2021 kl. 08:22 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Hvert år indgås der et budgetforlig mellem byrådets partier, men hidtil har der ikke været nogen systematisk opfølgning på, hvordan aftalen er blevet omsat i de kommunale afdelinger. Men nu får byrådet fast en kvartalsvis afrapportering, så man kan følge med i, hvordan de politiske mål er blevet omsat. Budgetaftalen indeholder et punkt om forstærket indsats med hensyn til bosætning, og Allan Andersen (S) glædede sig på tirsdagens møde da også over, at der er godt gang i byggeriet i Odsherred i denne tid.

- Det har aldrig været så meget gang i boligudviklingen i hele Odsherred som i øjeblikket, og det er fantastisk, at vi kan understøtte det i byrådet, sagde han.

Niels Nicolaisen (V) så også gode ting i afrapporteringen, men budgetaftalens punkt om at reservere 1,5 mio. kr. til automatiseringer i kommunen er ikke indfriet.

- Administrationen har desværre ikke resurser til at tage sig af det i år, og det er ærgerligt, og Venstre vil tage sagen med i de kommende budgetforhandlinger, sagde han.

Enhedslisten er med i året budgetaftale, og partiets enlige byrådsmedlem, Clark Pratt, roste kommunens medarbejdere og sagde, at bosætning også handler om at fokusere på at beholde de borgere, som bor her. Arne Mikkelsen (SF) noterede sig også, at der er gang i boligbyggeriet.

- Men vi skal fremadrettet også koncentrere os om almene boliger, sagde Arne Mikkelsen, som desuden kom ind på specialundervisningsområdet.

- Jeg synes, man bruger for mange resurser på vejledere, og man glemmer at få fodfæste i det brede, hos dem, som skal arbejde med børnene, sagde Arne Mikkelsen.

Søren With (S) mente omvendt, at man var på rette vej med specialundervisningsområdet, selv om corona-situationen har forsinket processen.

- Det allervigtigste er, at mindsettet er på plads, sagde han.

Løsgængeren Leif Egholm var meget begejstret for statusrapporten.

- Det er dejligt, at vi på denne måde får en opfølgning på, hvad det er, vi politisk har givet til kende vi vil. Der er 37 konkrete punkter, som viser, hvad det er, vi vil, sagde Leif Egholm, som fremhævede et punkt, der handler om, at kommunen skal have et overblik over de kommunale bygninger og behovet for vedligeholdelse. Kommunen har indgået en aftale med et firma om opgaven.

Felex Pedersen (S) fremhævede, at man vil tilføre to årsværk til Bakkely i Hørve for at styrke demensindsatsen.