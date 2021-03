Se billedserie En 12 meter høj skorsten skal etableres ved Fårevejle Renseanlæg i forbindelse med en ny måde at behandle spildevandsslammet på. Men skorstenen vil ikke kunne ses udefra, siger konstitueret direktør i Odsherred Forsyning Claus Thorsen. Foto: Odsherred Forsyning

Bedre slambehandling på vej

Odsherred - 11. marts 2021 kl. 18:43 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Spildevandsslam er en resurse og kan bruges på markerne. Men problemet er, at det indeholder rester fra blandet af rengøringsmidler, som det ikke er hensigtsmæssigt at køre ud på markederne. Der er derfor færre markeder at køre ud på, og forsyningsbranchen kigger efter alternativer. Nogle steder brænder man slammet, men på den måde mister man fosforen. Odsherred Forsyning vil i stedet bygge et DTP-slambehandlingsanlæg, som kan varmebehandle slammet fra de ni renseanlæg, og det bliver på Fårevejle Renseanlæg, at anlægget skal etableres. Det behandlede slam omdannet til biokoks.

Sådan indledte konstitueret direktør i Odsherred Forsyning Claus Thorsen det borgermøde, som Odsherred Kommune holdt torsdag aften om den nye slamhåndtering.

Byrådet er med på forslaget, som nu er i offentlig høring.

Biokoks kan spredes på landbrugsjord, uden væsentligt indhold af tungmetaller, eller videreforarbejdes til aktivt kul.

Claus Thorsen fortalte, at anlægget skal etableres i de eksisterende bygninger, og at der bygges en 12 meter høj skorsten. Skorstenen vil ikke kunne være at se uden for anlægget på grund af træerne.

Anlægget laver ifølge direktøren hverken støj eller røg. 3-5 lastbiler vil tømme slam fra de otte andre anlæg - det sker i lukkede beholdere. Biokoks-produktet er lugtfrit.

-Vi bliver det første anlæg i verden af denne slags, og vi har endnu ikke en godkendelse af slutproduktet, men det forventer vi at få, og der er et enormt potentiale for andre forsyningsanlæg i Danmark, sagde Claus Thorsen, som oplyste, at anlægget skal etableres i samarbejde med selskabet AquaGreen.

En snes borgere deltog i det virtuelle møde. Og flere kommentarer handlede om lugtgener, tungmetaller, trafikken og sikringen af læhegnet rundt om Fårevejle Renseanlæg.

Villy Kristoffersen er nabo til anlægget. Han sagde, at gerne ville have en skriftlig garanti for, at der ikke ville komme nogen lugtgener. Det fik han dog ikke i denne omgang.

Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten, syntes, at tonen fra flere spørgere var lidt anklagende overfor forsyningen, og han pointerede, at spildevandsslammet jo ikke kom fra forsyningen, men fra borgere og virksomheder.

Flere deltagere undrede sig over, hvordan forslaget om en ændret slamhåndtering hænger sammen med Odsherred og Holbæk Kommuners ambitioner om at oprette et fælles renseanlæg i Fårevejle.

Claus Thorsen understregede, at slambehandlingsanlægget etableres uafhængigt af det fælleskommunale projekt.

Paw Pedersen (DF), formand for miljø- og klimaudvalget, sagde, at løsningen med Holbæk Kommune ligger flere år ude i fremtiden, og at dette projekt endnu ikke er besluttet politisk. - Vi skal derfor tage de miljøgevinster, der er nu, sagde han.