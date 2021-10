Det skal være nemmere at brevstemme, siger økonomiudvalget. Foto: Preben Moth

Bedre mulighed for at brevstemme

Odsherred - 05. oktober 2021 kl. 17:26 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Men politikerne vil gerne gøre det endnu nemmere at brevstemme. Derfor har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Odsherred og Enhedslisten foreslået, at der skal være udvidet adgang til at brevstemme til byrådsvalget den 16. november. Partierne foreslår der bliver mulighed for at brevstemme to dage på Odden, Vig, i Hørve, på FGU i Fårevejle, Egebjerg og på Odsherreds Gymnasium i Asnæs. Et enigt økonomiudvalg anbefaler til byrådet, at dagene på de ekstra brevstemmesteder placeres i ugerne 43 - 45, og at der udvides med to dage i Højby samt at Borgerservice er åben for brevstemmer den sidste weekend inden afslutningen den 12. november.

Administrationen fremlægger senere en plan, som byrådet skal godkende.

Borgmester Thomas Adelskov (S) forklarer, at corona stadig kan få en betydning for lysten til at brevstemme, og så handler det ellers om at få stemmeprocenten op.

-Tidligere havde vi kun brevafstemme steder i Højby og Nykøbing, og vi vil nu udvide det til flere byer, og vi forsøger også at lægge det på nogle tidspunkter, der passer folk bedre, for eksempel om eftermiddagen, om aftenen eller i weekenden, forklarer Thomas Adelskov, som oplyser, at han også har fået en henvendelse fra kommunens udsatteråd om at gøre noget i forhold til de sociale væresteder.

-Det kommer vi til at kigge nærmere på, siger han.

Thomas Adelskov (S) mener, at de forskellige procenter for valgdeltagelse blandt andet skal ses i lyset af, om det er nemt eller vanskeligt for de enkelte grupper at komme hen at brev stemme.

-I 2009 var det kun på rådhuset i Højby, man kunne brevstemme, men over årene har vi decentraliseret, så man også kunne gøre det i Nykøbing og Asnæs. Nu decentraliserer vi endnu mere, så det ikke skal være en større beslutning at sætte sig ind i bus, tog eller bil for at stemme, siger Thomas Adelskov.