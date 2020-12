Det er planen, at boldbanen ved Fanøvej/Odsherredvej skal danne rammen om en ny festival til sommer. Foto: Marianne Nielsen

Barsler med festival på boldbanen

Odsherred - 28. december 2020 kl. 11:06 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Der er en ny festival på vej til det nordlige Odsherred næste år.

I dagene op til Jul kunne folkene bag Nordstrand Food & Music Festival løfte lidt af sløret for deres planer om en august-festival med fokus på mad og musik.

Festivalen skal - om corona-restriktionerne tillader det - foregå på boldbanen ved Odsherredvej/Fanøvej og skal rumme både musik, madoplevelser og foredrag.

Af et opslag på Facebook fremgår det, at der planlagt 42 events i festivaldagene, blandt andet med Sebastian Klein, Ankers Tivoli, ølsmagning fra Svinninge-bryggeriet To Øl, vinsmagning med vine fra Rørmosegård og Ørnberg Vin.

Der er også lagt op til foredrag med blandt andre skuespiller Pilou Asbæk,læge Peter Qvortrup Geisling, og de to tidligere drabschefer Kurt Kragh og Ove Dahl og forfatter Leonora Christina Skov der i 2021 udgiver efterfølgeren til »Den der lever stille«.

Musikalsk har arrangørerne allieret sig med blandt andre Carl Emil Petersen, Drew Sycamore og Malte Ebert.

- Det er en længe ventet drøm om, at gøre noget man brænder for. Og samtidig støtte hinanden og holde sammen lokalt, vi har mange aftaler med lokale små virksomheder, håndværkere, kunstnere og fødevareproducenter. Vi vil gerne være med til at vise, hvor fantastisk Odsherred er, og hvad man kan når man står sammen, uddyber initiativtager André Kolbe.

Festivalens initiativtager har tidligere forsøgt at stable en festival på benene på arealerne, hvor Frederiksberg Kommune har feriekolonien Nordstrand.

Planerne om en festival på Nordstrand mødte tilbage i 2018 og 2019 modstand hos de omkringliggende naboer, der frygtede en ødelagt natur og en masse støj, og af referater fra Frederiksberg Kommunes udvalg Magistraten i september sidste år, fremgår det, at kommunen trak tilladelsen til afholdelse af festivalen tilbage, på grund af »summen af uafklarede forhold, heriblandt den begrænsede gevinst for Frederiksberg, naboreaktioner m.v.«.

Nu er festivalen rykket til boldbanen ikke lagt fra feriekolonien, og André Kolbe mener, at der er rum for en festival af denne karakter i det nordlige Odsherred.

- En festival i Nykøbing mener vi at der er plads til og brug for, en festival hvor der er en bred vifte af arrangementer for folk i alle aldre - og det hele er planlagt ud fra de hensyn der er nu med hensyn til covid-19. Vi følger udviklingen nøje, og er også klar til at rette det hele til, afhængig af hvordan det ser ud i august, uddyber Andre Kolbé,

- Vores intentioner har aldrig været, at samle mange tusind mennesker, og vi vil heller ikke køre til langt ud på aftenen og natten. Pladsen skal være ryddet klokken 23.00, fastslår han.

Nordstrand Food & Music Festival skal foregå fra 3.-8. august næste år.