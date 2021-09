Bankoforening: Nu tør vi spille banko igen

Se billedserie Finn Olsen glæder sig til at slå dørene op for bankospil i Asnæs Forsamlingshus igen fra den 6. oktober. Foto: Helene Nielsen

Odsherred - 19. september 2021 kl. 20:13 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Tidligere på året fik Idrættens Venners bankoforening i Asnæs en bøde på 215.000 kroner for »illegalt lotteri«. Bøden var en følge af en ændring i den nye bankolov, og foreningen valgte dengang at indstille alt bankospil til der var kommet mere afklaring i sagen. Skatteminister Morten Bødskov(S) har tilkendegivet, at den gamle spillelov vil blive moderniseret, og det er blandt andet derfor bankoforeningen i Asnæs vover pelsen, og byder til banko igen den 6. oktober klokken 19.00.

- Vi var til generalforsamling i Bankoforeninger i Danmark, BFID, tidligere på måneden. Vores advokat, Pernille Sonne, rådede de foreninger, som har fået bøder, til, at vi bare skulle spille videre, til vi har fået en eventuel dom. Hun sammenlignede det med, at man bliver blitzet for at køre for stærkt. Så holder man jo heller ikke op med at køre bil, fortæller Finn Olsen, som er tovholder på støtteforeningens banko-aktiviteter hver onsdag i Asnæs Forsamlingshus.

Han fortæller også, at Asnæsforeningen ikke er den bankoforeningen, som har fået den største bøde.

- Esbjerg Bokseklub har for eksempel fået en bøde på fem en halv million kroner, fortæller han.

Støtteforeningen i Asnæs er dog stadig en smule bekymret for, om nedlukningen for banko på grund af først corona og siden på grund af bøde-sagen kan have medført, at der ikke længere er den store interesse for bankospillet.

- Vi håber selvfølgelig, at vi ikke er blevet helt glemt. men det kan få indflydelse på antallet af gevinster den første spilledag. Er der fuldt hus med 150 bankospillere, så deler vi 70 gevinster ud, lover Finn Olsen.