Banko-sag er tys-tys: Mødedeltagere har fået mundkurv på

Odsherred - 30. september 2021 kl. 12:00 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Støtteforeningen for Idrættens Venner i Asnæs, som tidligere på året modtog en bøde på 215.000 kroner for såkaldt "illegalt lotteri", for gennem bankospil at have samlet penge ind til aktiviteter for især børn og unge i Asnæs og omegn, har fortsat ikke modtaget besked om hvad der vil ske i sagen. Skatteminister Morten Bødskov (S) har tidligere udtalt, at der vil blive sat gang i en modernisering af spilleloven. En sådan modernisering kan have lange udsigter.

- Vi ved i hvert fald ingenting, og får ingen besked, siger Arne Søgaard, som er formand for Idrættens Venner i Asnæs.

Interesseorganisationen Bankoforeninger i Danmark, BFID, var den 15. september indkaldt til møde i Skatteministeriet om moderniseringen af spilleloven. Skatteministeriet oplyser, at et referat fra mødet kun er til internt brug, og ønsker ikke at kommentere sagen.

Formand for BFID, Thomas Windfield, er heller ikke sikker på, hvor meget han kan udtale sig om mødet.

- Vi fik mundkurv på med det samme. Derfor fik vi heller ikke noget skriftligt på mødet. Ministeriet var åbenbart blevet kontaktet af pressen i sagen, siger han.

Ifølge andre kilder Nordvestnyt har talt med, blev det på mødet fra ministeriet oplyst, at der tidligst kan forventes en revideret udgave af loven næste sommer, og at alle former for bankospil i mellemtiden i princippet er ulovlige efter de nuværende regler. Også noget så småt som et lokalt bankspil på et plejehjem, hvor der for eksempel samles ind til en cykel-rickshaw til plejehjemmets beboere. Ministeriet kom med to forslag til hvordan spilleloven vil kunne moderniseres, så banko- og bingospil kan legaliseres igen.

- Blandt andet ville man lægge afgifter på en procentdel af omsætningen. Så meget, så de fleste foreninger efter min bedste overbevisning vil køre med underskud og derfor indstille spillene. Vi har foreslået, at bingo og banko helt fritages for afgifter og gøres til en særlig kategori af spil. Jeg håber bingo-banko kan bestå, fordi det er så socialt betydningsfuldt for mange mennesker, siger Thomas Windfield.