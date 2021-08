Idrættens Venner i Asnæs skal betale en bøde på 215.000 kr. i forbindelse med banko-spil, og det forarger to folketingsmedlemmer. Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Banko-bøde lander igen på skatteministerens bord

Odsherred - 04. august 2021 kl. 19:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

En ommer.

Sådan lyder det fra folketingsmedlemmerne Peter Skaarup (DF) og Jacob Jensen (V). De er ikke tilfredse med det svar, som skatteminister Morten Bødskov (S) har givet på førstnævntes spørgsmål vedrørende den bøde på 215.000 kroner, som Idrættens Venner har fået i forbindelse med bankospil. Ministeren svarer, at han ikke kan gå ind i den konkrete sag, men at historien fra Asnæs bekræfter, at reglerne for almennyttigt lotteri »trænger til en modernisering«.

- Jeg synes ikke, at ministeren forholder sig til urimeligheden i, at foreningen skal betale en bøde på 215.000 kroner for at afholde lotteri. Svaret indikerer heller ikke, om eventuelle regelændringer kommer til at indbefatte Idrættens Venner i Asnæs, eller om foreningen fortsat vil stå til at skulle betale bøden. Derfor henvender jeg mig til ministeren igen, siger Peter Skaarup, som dog finder det positivt, at ministeren er klar til at se på en revision af reglerne.

- De bør få kigget på reglerne i en fart, så lignende urimeligheder ikke sker i fremtiden, siger Peter Skaarup.

Jacob Jensen har stillet tre nye spørgsmål om sagen til skatteministeren.

- Det er fint, at ministeren nu har fået fokus på reglerne, for det virker ærlig talt som om, at den måde, de er implementeret på eller fortolkes på af myndighederne, slet ikke lever op til den politiske intention, siger Jacob Jensen og fortsætter:

- Ministerens løfte ændrer jo ikke på den nuværende situation for bankoforeningerne, herunder den lokale fra Asnæs, så de fortsat ikke ved, hvordan de skal forholde sig til de nuværende regler. Hvad skal der til, før de lever op til reglerne og dermed kan undgå afgiften? Det skal ministeren også forholde sig til. Efter min vurdering lever myndighederne slet ikke op til deres opgave i denne sag, idet jeg forventer, at myndighederne kan rådgive borgerne om de konkrete regler og ikke bare sige, hvad der ikke gælder.

Jacob Jensen forsikrer, at han vil følge sagen til dørs.

- For mig er det meget principielt, at borgerne kender deres retsstilling. Den politiske intention har aldrig været at genere bankoforeninger og tilsvarende, der jo har virket ude lokalt i årtier som en helt naturlig del af Forenings-Danmark. Reglerne skal derfor tilpasses formålet i forhold til ludomani m.v. Ministeren, som er den ansvarlige, skal forklare myndighederne, at de skal rådgive og give klare svar, så borgerne og foreningerne ved præcist, hvad de skal gøre for at leve op til reglernes udformning, fortæller Jacob Jensen.