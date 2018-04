Band godt på vej til succes

Trioen, der består af Mathias Dahl Jensen og Kristian Vang, fra Aalborg, og forsangeren Amanda Pedersen, fra Roskilde, vandt retten til at optræde i Heartbeat-teltet i forbindelse med Vig festivalens åbning, onsdag den 11.juli, og Alexander Arnbak, fra Den Rytmiske Højskole, siger til dagbladet Nordvestnyt, at Meloh er et modent band, og at de vandt konkurrencen fordi de beviste, at de har en høj musikalsk og kunstnerisk integritet og at de er langt i deres proces i forhold til at kunne blive et etableret dansk band.