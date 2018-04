Et skilt for enden af en sti ved Thorsvej på Vester Lyng signalerer med al tydelighed, at uvedkommende færdsel ikke er ønsket, og det frustrerer en række sommerhusejere, der mener at have vundet hævd på vejretten efter årtiers brug. Men de misforstår sagen, mener ejeren.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ballade om strandsti bygger på misforståelser

Odsherred - 14. april 2018 kl. 18:49 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For enden af Thorsvej i somerhusområdet Vester Lyng ved Nykøbing, langs grunden, der tilhører ejeren af et skønt beliggende rødmalet sommerhus i første klitrække, er der en cirka tre meter bred sti, der fører lige ned til stranden og Kattegat. En sti, som er omdrejningspunktet i en årelang strid om netop adgangen til stranden. Men også en sti, som er genstand for en misforståelse, der både har involveret kommunale jurister og Vejdirektoratet. Det mener i hvert fald sommerhusejeren.

For ved siden af stien ligger Niels Bentzsons sommerhus, som har været i familiens eje gennem generationer, og lige så længe han kan huske, har der på ejendommens matrikelkort været opført en sti. Den har bare aldrig eksisteret i virkeligheden, og da Niels Bentzon derfor ønskede at dele sin grund i to, anmodede han kommunen om at få vejen fjernet fra matrikelkortet. Og her begynder misforståelserne.

For en række sommerhusejere på Thorsvej protesterede, da kommunen sidste år sendte vejnedlæggelsen i høring, og mente at de havde vundet hævd på at bruge vejen som adgang til stranden.

Blandt andre Jens Pagh-Rasmussen i nummer 13.

- Der er rigtig mange i det her område, som købte i 1960'erne og 1970'erne, og som har brugt stien som strandadgang. Dengang var det for at undgå at gå forbi en mødding på vejen, og derfor har de simpelthen brugt denne sti, forklarer Jens Pagh-Rasmussen, der mener, at der er vundet hævd på at bruge stien som strandadgang.

Niels Bentzon mener, at de protesterende sommerhusejere misforstår.

- Den vej, der går på mine naboers grund, er der stadigvæk, og den er der nogen, der har ret til at færdes på, og folk tror, at de bliver spurgt om dén vej kan nedlægges. Men den del af vejen, der ligger på min grund, er aldrig nogensinde blevet lagt ud som vej, og der er aldrig nogen, der har gået på den. Den er aldrig blevet anlagt, og jeg regnede med, at det var en formalitet at få den slettet, forklarer Niels Bentzon som også henviser til en byretsdom fra 1998, der klart afgjorde, hvem der havde - og især hvem der ikke havde ret til at færdes langs grundene på stien ned til Kattegat.