Dem, som bor ulovligt i deres sommerhus, skal søge om dispensation i løbet af november. Foto: Preben Moth

Balancegang: 757 personer bor ulovligt i sommerhuset

Odsherred - 22. september 2021 kl. 11:11 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Der bor 757 personer ulovligt i de omkring 25.000 sommerhuse i Odsherred, og inden længe får de et brev fra Odsherred Kommune om, at de skal søge om dispensation til at bo i sommerhuset med folkeregisteradresse i kommunen.

Tirsdag fik økonomiudvalget en orientering om sagen. For et par år siden skrev ombudsmanden til kommunen om, man skulle huske at føre tilsyn med de ulovlige beboelser i sommerhusene.

En opgørelse viser, at over halvdelen af de 757 personer - nemlig 436 - har boet i ulovligt i sommerhusene i under tre år. Embedsmændene mener heller ikke, at der er nogen tendens til, at personerne, som mangler en dispensation, er mere socialt og økonomiske udsatte end resten af befolkningen.

Odsherred Kommune ønsker, at flere bosætter sig i herredet, og man har derfor ikke faret hårdt frem overfor de personer, som mangler en dispensation.

- Det er jo lidt af en tilståelsessag. Det er ikke et område, vi har brugt meget energi på i de seneste år. Det har været et spørgsmål om at prioritere opgaverne. Men nu bliver vi nødt til at følge lovgivningen noget mere skarpt, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Af et notat fremgår det, at mange af de 757 formentlig kan få en dispensation i henhold til lovgivningens bestemmelser.

- De har bare ikke fået søgt om dispensation, men det skal de huske at gøre inden for de første 14 dage af november. Der er jo flere grunde til at få dispensation, for eksempel i forbindelse med sygdom, eller hvis man er i gang med at sælge sit hus og søger en ny bolig siger Thomas Adelskov.

Hvis man ikke søger om dispensation, skal kommunen umiddelbart efter reagere, og en politianmeldelse vil være det efterfølgende skridt.

- Vi har diskuteret, om der var mulighed for at fare mere lempeligt frem, men det er det ikke. Vi vil arbejde på at oprette en hotline for at hjælpe de berørte, og vi vil bruge energi på at skrive nogle breve, der er så lidt truende som muligt, men vi skal jo også gøre opmærksom på, hvordan vilkårene er, siger Thomas Adelskov.

Forvaltningen kan med andre ord se frem til at modtage en række dispensationsansøgninger inden længe. Og da dette vil påvirke arbejdet i Bygge og Plan, har økonomiudvalget bedt administrationen om, at man finder en anden afdeling til at stå for denne opgave.

- Vi vil gerne have, at de mange dispensationsansøgninger ikke kommer til at påvirke vores planarbejde og arbejdet med byggesager, forklarer Thomas Adelskov.