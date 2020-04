Nøglerne til det tidligere bageri på Nørregade 11 i Hørve har fået ny ejer. Helge Fredslund kan omsider fjerne »til salg« skiltet, for nu vil tømrermester Jan Bruun Jensen lave lejligheder i ejendommen. Foto: Marianne Nielsen

Bageri bliver til boliger

På Nørregade boede Hørve Bageriudsalg i en håndfuld år til det lukkede for mere end et år tid siden.

Ejendommens ejer, byrådsmedlem for Venstre, Helge Fredslund satte bygningen til salg i håbet om at andre ville byde ind på at etablere en forretning på stedet. Men sådan skulle det ikke blive. I stedet skal ejendommen nu indrettes til lejligheder, fortæller Helge Fredslund til Nordvestnyt.