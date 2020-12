Bagerens butik er stadig tom

Sådan kunne sangen om butikken på Algade 20, i Nykøbing, begynde, for der er stadig ikke kommet nye lejere i den velbeliggende butik efter at Lasse og Louise Kanstrup fredag den 16.august 2019 lukkede KonditorBageren efter tre et halvt år på Algade.

Butikkens facade er nymalet, vinduerne pudsede, gulvet ser nydeligt ud og butikkens ejer, John Wolmer har da også flere gange troet, at en ny lejer var på plads, men indtil videre er det kun blevet ved interessen.

"Det blev heller ikke til noget med de seneste, der var interesserede. Jeg har lovet, at jeg ikke siger hvad de ville lave, for det kan være de starter et andet sted, men nu har vi sat et skilt op med til leje. Der er da flere som har ringet og spurgt på butikken, men det er ikke blevet til noget endnu. Jeg tror ikke der er problemer med at trække interesserede, nu skal vi bare have fundet de rigtige. Det vil også være til gavn for byen, hvis der snart kom en lejer, men nu må vi se," siger han.

Sidste år forlød det, at der skulle være indisk restaurant i lokalerne, og senest har der floreret rygter om, at der skulle være salg af hundefoder, men det er blevet ved følere og rygter.