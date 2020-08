Bærplukkere får hjælp til at undgå Covid-19 smitte

I Ringsted Kommune er Gitte Løvgren direktør. Det har hun også været i Odsherred Kommune, og derfor var det nærliggende for Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), at give hende et kald, for at høre om deres erfaringer med Covid-19 udbrudet på slagterier i Ringsted.