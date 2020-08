Badevandet er tjekket, og det er helt perfekt i Odsherred

Det garanterer afdelingsleder for natur- og vand i Odsherred Kommune, Michael Bay, der fortæller, at kommunen fører tilsyn med 33 strande, hvor badevandskvaliteten bliver overvåget hyppigt, og der tages prøver af badevandet seks til 10 gange i løbet af badavandssæsonen mellem den 1.juni og 1.september, og indtil videre har der kun ved èn enkelt lejlighed været en dag med en lidt dårlig vandprøve ved Hønsinge Lyng, men ved omprøven viste vandet sig helt rent.

Ved kommunens Kyst og Strand strande, der er Gudmindrup Lyng, Telegrafvej, Konsøre Skov/Sandskredet, Nordstrand, Skærby Strand og stranden ved Lynghusvej, bliver der udtaget minimum 20 vandprøver i løbet af sommeren, og her har badevandskvaliteten indtil dato været i top, og Michael Bay er glad for, at der i år har været ekstra mange badegæster til at nyde vandkvaliteten.