Odsherred Svømmeklub får 20.000 kroner til badekåber fra Sparekassen Sjælland. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Badekåber til små kolde svømmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badekåber til små kolde svømmere

Odsherred - 17. maj 2021 kl. 11:57 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Coronarestriktioner har på mange måder gjort livet besværligt for svømmerne i Odsherred Svømmeklub. For det første har svømmeklubben været lukket ned, som alle de andre svømmeklubber, men også som genåbnetåbnet klub har der været en masse særregler, som svømmerne skulle overholde.

- Vi har været nødt til at ansætte vagter, som kunne sikre, at der kun var det antal personer i omklædningsrummet ad gangen, som der måtte være der. Forældre måtte ikke komme med ind, så de yngste svømmere skulle have hjælp til at klæde om, og huske at tage deres ting med ud af omklædningsrummet igen, siger Lise Adamsen fra Odsherred Svømmeklub.

De særlige regler betyder, at de svømmere, som er først igennem omklædningsproceduren, må stå og vente på de andre på bassinkanten,

- Og det kan godt være lidt koldt. De står der og laver kastagnetter med tænderne, fordi de fryser, siger Lise Adamsen.

Svømmeklubben fandt derfor på, at de ville søge om penge til badekåber, så alle klubbens svømmere kunne have noget at holde varmen i, mens de ventede.

- Vi har fået 20.000 kroner fra Sparekassen Sjælland til at købe badekåber for. I første omgang bliver det til de yngste svømmere og babyerne på vores babysvømningshold, siger Lise Adamsen.

Badekåberne har også den fordel, at svømmerne kan tørre sig, inden de skal hjem igen.

- Corona betyder nemlig, at der ikke altid er mulighed for, at bade efter svømning, siger Lise Adamsen.