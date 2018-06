Badebroen kom for tæt på

En sag, der har fået DN til at reagere og de har afkrævet den kommunale administration et svar. De kommunale embedsfolk erkender, at der i den konkrete sag er sket en fejl, og derfor vil de ikke forbyde badebroen, men i en skrivelse til Grønt Råd i Odsherred Kommune, skriver de, at sagen ikke vil give andre lov til at anlægge badebroer tættere end 1.000 meter fra andre broer, og det får Nora Tams til at slå fast, at reglerne for badebroer er og skal være restriktive i Odsherred Kommune.