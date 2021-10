Adeleers Huse i Fårevejle modtager 20.000 kr. i støtte fra sjællandske avisers fonde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Avisen deler ud: Penge til både gården og haven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Avisen deler ud: Penge til både gården og haven

Odsherred - 11. oktober 2021 kl. 08:47 Kontakt redaktionen

Foreningen Adelers Huse i Fårevejle har stået i spidsen for en totalrenovering af de historiske tvillingehuse, og kunne officielt indvie de nyrestaurerede bygninger i august med festivitas.

Nu er der igen grund til at feste, for fondsbestyrelserne i Sjællandske Mediers fonde har besluttet at give foreningen i Fårevejle 20.000 kroner.

- Vi er naturligvis meget glade for donationen, som skal bruges til vores have, hvor vi gerne vil lave et gårdmiljø med nye havemøbler. Husene er meget brugt af lokalsamfundet, som lejer dem i stor stil til fester, fortæller Ebbe Storm fra foreningen.

Husene er bygget i 1930'erne som asylboliger til folk, der arbejdede på Lammefjorden, og de fungerede som huse, de kunne bo i gratis.

I 2015 oprettede en gruppe frivillige en forening for at bevare husene, og fik af kommunen, der ejer husene, råderet over dem med den klausul, at de kunne lave et medborgerhus, og et hus, hvor man kunne formidle historien om livet på inddæmningen.

- I dag er der blandt andet en lejlighed, der ser ud som en lejlighed gjorde i 1931, og medborgerhuset har været lejet ud hver weekend siden juni, og vi har flere samarbejder med Geopark Odsherred og Audebo Pumpestation. Husene er virkelig blevet en succeshistorie, hvor vi på fem til seks år fik samlet penge sammen til at renovere husene, og vi har fået skabt en meget stor opbakning til projektet i lokalsamfundet, fortæller Ebbe Storm.

I alt modtog fonden 96 ansøgninger, og der i alt uddelt 152.000 kroner ud til foreninger i aviserne under Sjællandske Mediers udgivelsesområde.

Fonden lyder det mundrette navn "Fonden for Sjællandske Medier A/S DAGBLADET", "Næstved Tidende Fonden" og "Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984".

mani