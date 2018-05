Se billedserie Maiken Thomsen overtager Jesper Fredsteds praksis i Lægehuset i Asnæs. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Asnæs-læge stopper

Odsherred - 29. maj 2018 kl. 19:59 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

27 et halvt år. Så længe har Jesper Fredsted været praktiserende læge i Lægehuset i Asnæs.

Men fredag den 22. juni har han sidste arbejdsdag. Det sker med en reception kl. 14-17.30, hvor patienter, familie og samarbejdspartnere er velkomne.

Jesper Fredsted holder op som praktiserende læge, fordi han har fået solgt sin praksis. Den overtages af Maiken Thomsen, som allerede er i gang.

- Nu er jeg 67 år, og jeg har været meget glad for at være praktiserende læge. Det er det bedste fag i verden. Patienterne er søde og rare. Som praktiserende læge er man her i et tidsforløb. Jeg vaccinerer børn, hvis forældre jeg også vaccinerede. Det er rigtig dejligt at følge patienterne på den måde, siger Jesper Fredsted, som blev uddannet på Københavns Universitet. Han fik efterfølgende jobs i Gentofte, Holbæk og Nykøbing Sj. Selv om Jesper Fredsted har været meget glad for tiden i Asnæs, så ser han også frem til sin sidste arbejdsdag.

- Det er dejligt at slippe noget af ansvaret. Der er kommet rigtig meget papirarbejde, siden jeg startede som almenpraktiserende læge. Nu handler det meget om kontrol, kontrol og kontrol. Hjælpen fra sygehusene er ikke, som den var engang. Jeg kan ikke længere bare ringe til en overlæge på sygehuset for at tale om et problem, fortæller Jesper Fredsted.

En praktiserende læge har omkring 1600 patienter i gennemsnit. Lægehuset i Asnæs har lukket for tilgangen af nye patienter.

- Det er også for at passe på de nye læger, som er kommet ind, siger Jesper Fredsted, som beklager, at der er så stor lægemangel på Vestsjælland.

- Det er trist se på. Der mangler læger i Kalundborg og Svinninge. Og lægehuset i Højby bliver til en udbudklinik, siger Jesper Fredsted.

En udbudklinik er et lægehus, som Region Sjælland får et privat firma til at drive i en periode.

- Vi er så heldige i Lægehuset, at både min forgænger, Jesper Dehlholm, og jeg har fået solgt vores praksis til to yngre læger, Camilla Hjørlund og Maiken Thomsen, bemærker Jesper Fredsted.

Det betyder, at Lægehuset i Asnæs i de næste mange år vil bestå af de to samt Paul Bruun-Guassora og Rikke Jensen.

- Vi synes, at vi har et rigtig godt lægehus med et dygtigt personale og et godt arbejdsmiljø, siger Jesper Fredsted, som bor på en nedlagt landboejendom nord for Asnæs. Han ser frem til at få mere tid til børnebørnene, lystfiskeri og udlandsrejser. Men en passiv pensionisttilværelse bliver der ikke tale om. Jesper Fredsted lægger nemlig ikke lægegerningen helt fra sig efter generationsskiftet. Han vil tage nogle lægevagter, og måske kan det blive til nogle vikariater som praktiserende læge - dog ikke i Asnæs.

Lægehuset i Storegade blev bygget i 1873, og der har været læger her siden.

- Det er et dejligt sted og et kæmpe stort hus. Se bare vores flotte rødbøg i haven, smiler Jesper Fredsted.