Se billedserie Hvilke byrum skal prioriteres, spørger Asnæs Bylaboratorium nu Asnæs-indbyggerne til råds. Foto: Odsherred Kommune

Asnæs-borgere spørges om byudvikling

Odsherred - 21. marts 2018 kl. 06:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Al den viden arkitekterne i Arkilab har indsamlet gennem Asnæs Bylaboratorium i løbet af det seneste år, er blevet til fire skitseforslag til permanente tiltag i Asnæs. Byens borgere var inviteret til borgermøde om de fire forslag tidligere på ugen, hvor 30 interesserede mødte op.

Borgermødet satte gang i en livlig debat, både om de fire forslag der var i spil, men også omkring de udfordringer byen tumler med, blandt andet omkring Byens Bakke, hvor naboerne lider under den aktivitet de unge har på stedet, fortæller arkitekt og projektleder i Arkilab, Jeanette Frisk.

- Min faglige vurdering er, at man skal åbne stedet lidt op. Tynde ud i bevoksningen ved stien mellem bakken og svømmehallen, og etablere flere lyskilder, så der ikke er så mørkt, siger arkitekten, der mener at det kunne åbne op for at andre end de unge kan finde glæde i at bruge arealet, når de unge ikke samles om fredagen og måske samtidig afholde unge med mere lyssky ærinder fra at benytte stedet.

Et andet greb er at tage trykket lidt af Byens Bakke,, og her peger Jeannette Frisk på forslaget til et trappemøbel på den anden side af svømmehallen, ned mod plænen kunne være en måde at etablere et alternativt opholdsrum for både unge og ældre i Asnæs.

Selvom man ikke var med til borgermødet, er det stadig muligt at give sit besyv med. Et digitalt spørgeskema er sendt ud og her kan man frem til den 27. marts stemme på de to forslag, man synes, der skal arbejdes videre med. Projekterne skal munde ud i permanente bymøbler, som eksempel en trappe eller en multifunktionel bænk. Projektets styregruppe mødes den 3. april og beslutter, hvilke tiltag, der skal realiseres i Asnæs.

