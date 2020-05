Asnæs Kirke sender musikalsk søndagshilsen til menigheden

Søndag formiddag plejer at være kirketid og under normale omstændigheder ville kan kunne høre kirkeklokkerne ringe til gudstjeneste i Asnæs. Sådan er det ikke mere. Kirkeklokkerne er stille og præsten er tavs. I stedet genlyder kirkegården af musik. Hver søndag klokken er 10.30 sender et lille hornorkester lydbølger ud over Asnæs by.