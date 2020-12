Brian Johansen, direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening, ser frem til en travl julehandel i Asnæs Centret, hvor der er ensrettede gang-arealer. Foto: Torben Andersen

Asnæs Centret klar til julehandlen

Odsherred - 11. december 2020
Af Torben Andersen

Ensrettede pile. Hold til højre-skilte. Hegn og afskærningspæle. Mundbind. Sprit-despinsere ved alle vognskure.

Corona-situationen stiller krav om, at kunderne skal følge vise restriktioner i overdækkede indkøbscentre.

- Vi har ensrettede centergange, og det ser ud til at virke godt. Der er nogle »kryds« på centertorvet, hvor man lige skal kigge på hinanden for at se, hvem der skal gå først, fortæller Brian Johansen, direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening.

Den 2. december kom der skærpede krav om coronaindretningen i detailhandlen.

- Men jeg syntes, at det var vigtigt, at vi gjorde mere end krævet i Asnæs Centret, for vores gange er mindre end de fleste andre centres. Asnæs Centrets butikker elsker at sælge varer, men nu har de indskænket deres gadevarer, så vi får en bredere centergang, siger Brian Johansen, som ærgrer sig over, at Odsherred i dag får de samme restriktioner, som i denne uge ramte 38 kommuner.

- Det kommer dog ikke bag på mig, at det ville ske. Cafeterier og restaurationer i centret lukker ned fredag kl. 16. Superbrugsens egen café lukker fredag morgen. Vi prøvede det samme i foråret, men vi er ærgerlige over ikke at kunne servere kaffe til kunderne. Men vi skal ikke sende nogle ansatte hjem af den grund, for bageri-udsalget kører fortsat på fuld drøn, siger han.

Julen medfører normalt mange tusinde ekstra gæster i Asnæs Centret.

- Jeg forventer da også, at kundestrømmen vil stige, som vi har set det hen over foråret, sommeren og efteråret, fortæller Brian Johansen.

For at sprede kunderne så meget som muligt, holder SuperBrugsen åbent kl. 7-21 i de sidste tre dage op til jul.

- Jeg vil stærkt opfordre til at handle i god tid, og familier skal lade være med at handle ind sammen. Dem, som er i risikogruppen, skal vide, at hvis de kommer kl. 7, så er der ikke så mange i butikken, siger Brian Johansen, som på de meste travle dage op til jul har 100 medarbejdere på arbejde.

- Vores lokale kunder er gode til at sprede sig, men gæsterne udefra foretrækker typisk at handle ind fredag kl. 14-17 og lørdag kl.11-14. Vi må højest have 500 kunder ad gangen, og det kan måske blive nødvendigt at lukke for nye kunder i kortere perioder, siger Brian Johansen, som ser spændt frem mod en travl højtid.

-Vi kan ikke selv klage over, hvordan det er gået i efteråret, også efter kravet om mundbind, og det kan flere andre butikker heller ikke, men enkelte butikker ligger formentlig på samme niveau som sidste år, siger Brian Johansen.