Asfaltarbejder i arbejdsulykke

Det viste sig, at en 25-årig mand fra Fuglebjerg under asfaltarbejde var trådt et skridt tilbage under ophold tæt på en vejtromle.

Vejtromlen kørte derfor over mandens ene hæl, men ved en undersøgelse på skadestuen i Holbæk kunne lægerne konstatere, at han var sluppet med diverse overfladiske skrammer, så han kunne udskrives efter endt behandling.

Politiet har optaget rapport om ulykken for at kunne afgøre i samarbejde med Arbejdstilsynet, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.