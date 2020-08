Asfalt på livsfarlig vej

I starten af juli styrtede en midaldrende kvinde i den porøse vejbelægning på Høve Stræde.

Ulykken var så alvorlig, at kvinden måtte flyves i lægehelikopter til Rigshospitalet, og hun pådrog sig så alvorlige skader, at hun efterfølgende har krævet erstatning fra Odsherred Kommune.

Dengang var de lokale politikere enige, der skulle ny asfaltbelægning på den farlige vejstrækning, og det er nu sket mere end en måned senere.

Ifølge centerchef i Odsherred kommune, Kirsten Gyalokay, blev der mandag og tirsdag den 10. og 11.august lagt et lag asfalt på strækningen.