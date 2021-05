Efter aflysningen af Landliggerkampen (foto fra 2018) håber arrangørerne fra Rørvig IF at kunne gennemføre den traditionelle firmafodbold-turnering, der også plejer at ligge i uge 29 på Højsandet Stadion i Rørvig.

Arrangører efter aflysning af Landliggerkampen: Har stadig et ønske

Landligger-udvalget i Rørvig IF, der mandag aften har meldt ud, at juli måneds store trækplaster, showkampen i Rørvig mellem kendisser og de lokale fodboldhelte, må aflyses, håber dog at kunne gennemføre den traditionelle firmafodbold-turnering, der også plejer at ligge i uge 29 på Højsandet Stadion.